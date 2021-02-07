وينفرد شايفر لـ في الجول: بايرن ليس في حالته.. وهكذا يحقق الأهلي المعجزة

الأحد، 07 فبراير 2021 - 22:33

كتب : محمد عبد العظيم

وينفريد شايفر

يرى الألماني وينفرد شايفر المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون أن بايرن ميونيخ ليس في أفضل حالاته، مشيرا إلى قدرة الأهلي على تحقيق المعجزة حال اعتماده على الهجمة المرتدة، وذلك في تصريحاته لـ FilGoal.com.

ويلعب الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدا الاثنين، على ملعب أحمد بن علي.

وقال شايفر لـFilGoal.com: "مباراة الغد لن تكون سهلة على بايرن ميونخ، الأهلي فريق منظم وقوي وسيلعب بحماس كبير خاصة لحضور جماهيره بأعداد كبيرة".

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"علينا أن نثق في مفاجأت كرة القدم. الأهلي قادر على تحقيق المعجزة والتأهل للنهائي خصوصا أن بايرن ليس في حالته وأيضا بسبب الظروف المحيطة المرتبطة بتأخر سفر الفريق لقطر".

وأضاف "نصيحتي للفريقين أن يقدموا كل ما لديهم من أجل الخروج بمباراة ممتعة. نحن نتحدث عن فريقين كبيرين؛ لذلك هى مباراة ننتظر منها الكثير".

وشدد "رغم أن بايرن ليس في حالته لكنه يظل الفريق الأقوى في أوروبا؛ لذلك أتمنى أن يكون مدرب الأهلي قد درس بايرن جيدا وجهز لاعبيه بشكل جيد نفسيا".

وشرح شايفر المشاكل التي يعاني منها بايرن ميونيخ "لو شاهد مدرب الأهلي -بيتسو موسيماني-، مباريات البايرن الأخيرة سيلاحظ وجود مشاكل دفاعية كبيرة في الفريق".

وأتم "يمكن للأهلي التغلب على دفاع بايرن بالسرعة والاختراقات لذلك يجب أن يعتمد الأهلي على الهجمات المرتدات السريعة".

وسبق لـ شايفر تدريب بروسيا مونشنجلادباخ وشتوتجارت في ألمانيا.

كما قاد شايفر منتخب الكاميرون لتحقيق كأس أمم إفريقيا عام 2002.

الأهلي بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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