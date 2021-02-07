الجزيري: سعيد بترحيب الجماهير.. جئت لحصد البطولات مع الزمالك

الأحد، 07 فبراير 2021 - 22:29

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

أبدى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الجديد، سعادته بترحيب جماهير الفريق به.

سيف الجزيري انضم لنادي الزمالك في الويم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، وسجل أولى مشاركاته اليوم أمام الاتحاد السكندري.

وقال الجزيري في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي عقب المباراة: "سعيد بما لمسته من حب جماهير الزمالك خلال الأيام السابقة، وترحيبهم بي".

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وأضاف "جئت إلى الزمالك لحصد البطولات مع الفريق".

وفاز الزمالك على الاتحاد مساء اليوم في الجولة الـ12 للدوري الممتاز على استاد القاهرة ووصل للنقطة 26 ليواصل تصدر البطولة.

الجزيري تحصل على ركلة جزاء في اللقاء، وساهم في الهدف الثاني.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 12 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري سيف الدين الجزيري الزمالك
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