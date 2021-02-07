طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة عبد الله جمعة

الأحد، 07 فبراير 2021 - 22:20

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كشف نادي الزمالك عن تشخيص إصابة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "عبد الله جمعة تعرض تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية، ولذلك قرر الجهاز الفني إراحته".

عبد الله جمعة غادر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدقيقة الـ90 لصالح محمد عبد السلام.

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وفاز الزمالك على الاتحاد اليوم في الجولة الـ12 للدوري الممتاز على استاد القاهرة ووصل للنقطة 26 ليواصل تصدره لجدول البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 12 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الزمالك الاتحاد السكندري عبد الله جمعة
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