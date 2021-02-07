انتهت في إسبانيا - ريال بيتيس (2)-(3) برشلونة.. نهاية المباراة

يستضيف ريال بيتيس فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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نهاية المباراة

ق87 جوووول ترينكاو يسجل الثالث

ق75 جووووول رأسية فيكتور جوميز تعادل النتيجة لريال بيتيس

ق68 جوووول الثاني لبرشلونة بعد تمريرة ساحرة من ميسي إلى خوردي ألبا عرضية أرضية إلى جريزمان لكن فيكتور رويز بالخطأ في مرماه

ق59 جووووول ميسي يسجل من تسديدة على يسار حارس مرمى ريال بيتيس

ق57 نزول ميسي وترينكاو بدلا من ريكي بويج وبيانيتش

ق56 تير شتيجن ينقذ هدفا محققا من جوانمي

ق46 نزول بيدري بدلا من برايثويت

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جوووول بورخا إيجليسياس يتقدم لريال بيتيس

ق28 لينجليه يهدر هدفا محققا لبرشلونة

ق12 خروج أرواخو للإصابة ونزول فرينكي دي يونج

ق7 إصابة رونالد أراوخو مدافع برشلونة وخروجه للعلاج

انطلاق المباراة