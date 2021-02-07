الزمالك يلغي حفلتي تأبين ضحايا الدفاع الجوي وتكريم لاعبي منتخب اليد

قرر نادي الزمالك إلغاء حفلتي تأبين ضحايا حادثة الدفاع الجوي، وتكريم لاعبي منتخب مصر لليد بسبب جائحة كورونا.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، إلغاء حفل تأبين أسر ضحايا حادثة الدفاع الجوي وتكريم أسرهم، والتي كانت مقررة يوم غد الإثنين.

النادي قرر أيضا إلغاء حفل تكرير لاعبي الزمالك لكرة اليد، والمشاركون في كأس العالم لليد مصر 2021، والتي كان مقررا لها مساء الثلاثاء المقبل.

وجاء الإلغاء بسبب جائحة كورونا، وحرصا على عدم تفشي الفيروس بين أسر الضحايا أو اللاعبين حسب بيان النادي.

وأكد النادي في بيانه على إنه على تواصل دائم مع الجماهير ويشعر بنبضهم وصوتهم، وأن قرار إلغاء الحفل هو للحفاظ على صحة الجميع في ظل جائحة كورونا.

حادثة الدفاع الجوي في 8 فبراير 2015 راح ضحيتها 20 مشجعا من جماهير الزمالك قبل بداية مباراة الفريق مع إنبي في بطولة الدوري.

كان الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.