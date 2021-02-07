بانتظار الأهلي أو بايرن بنهائي المونديال.. جينياك يصنع التاريخ لـ تيجريس ويٌقصي بالميراس

الأحد، 07 فبراير 2021 - 21:55

كتب : FilGoal

أندريه جينياك - تيجريس ضد بالميراس مونديال الأندية

كتب تيجريس المكسيكي التاريخ لقارة أمريكا الشمالية بتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية.

وتغلب تيجريس على بالميراس بهدف دون رد سجله الفرنسي أندريه جينياك من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وبذلك يتواجد فريق من أمريكا الشمالية في نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ.

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بينما يغيب ممثل قارة أمريكا الجنوبية عن النهائي للمرة الخامسة في النسخة السابعة عشر من البطولة.

وبدأ اللقاء هادئا من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرمى قبل أن يسيطر فريق تيجريس على المباراة لكن انتهى الشوط الأول سلبيا بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني نجح فريق تيجريس في تحويل فاعليته إلى ركلة جزاء سجلها جينياك على يمين حارس مرمى بالميراس ليسجل الهدف الوحيد.

وكانت أفضل مراكز فرق أمريكا الشمالية هي الميدالية البرونزية وحدث ذلك أربع مرات أخرهم عن طريق مونتيري المكسيكي في النسخة السابقة.

وينتظر تيجريس الفائز من مواجهة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني المقرر لها مساء غدا الإثنين.

أما بالميراس فيواجه الخاسر من تلك المباراة للمنافسة على الميدالية البرونزية.

مونديال الأندية تيجريس بالميراس
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