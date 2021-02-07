تشكيل برشلونة – جريزمان يقود الفريق.. وميسي على مقاعد البدلاء
الأحد، 07 فبراير 2021 - 21:05
كتب : FilGoal
أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإسباني.
أنطوان جريزمان
النادي : برشلونة
ويقود أنطوان جريزمان هجوم الفريق، فيما يجلس ليونيل ميسي على دكة البدلاء.
وويظهر ريكي بويج في وسط الملعب مع ميراليم بيانيتش.
وجاء تشكيل برشلونة النحو التالي:
حارس: مارك أندري تير شتيجن.
الدفاع: خوردي ألبا – رونالد أراخو – كليمينت لونجليه – أوسكار مينجويزا.
الوسط: بيانيتش – ريكي بويج – سيرجيو بوسكيتس.
الهجوم: عثمان ديمبيلي – جريزمان – مارتن برايثوايت.
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