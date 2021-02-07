تشكيل برشلونة – جريزمان يقود الفريق.. وميسي على مقاعد البدلاء

الأحد، 07 فبراير 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة - بلباو

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإسباني.

ويقود أنطوان جريزمان هجوم الفريق، فيما يجلس ليونيل ميسي على دكة البدلاء.

وويظهر ريكي بويج في وسط الملعب مع ميراليم بيانيتش.

وجاء تشكيل برشلونة النحو التالي:

حارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: خوردي ألبا – رونالد أراخو – كليمينت لونجليه – أوسكار مينجويزا.

الوسط: بيانيتش – ريكي بويج – سيرجيو بوسكيتس.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – جريزمان – مارتن برايثوايت.

برشلونة
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