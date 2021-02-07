مران الأهلي – موسيماني يختتم الاستعدادات لمواجهة بايرن ميونيخ

اختتم الأهلي استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم، غدا الاثنين.

وشارك جميع اللاعبين في مران الأهلي، اليوم الأحد، الذي أُقيم على ملعب جامعة قطر.

وجاء المران قويا وشهد تركيز كل اللاعبين.

وركز بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الجوانب الفنية خلال المران.

ويلعب الأهلي ضد بايرن ميونيخ على ملعب أحمد بن علي.

وكان الأهلي قد تفوق على الدُحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية بهدف سجله حسين الشحات في المباراة التي أُقيمت على ملعب المدينة التعليمية.