المعز علي يعتذر لجماهير الأهلي

اعتذر المعز علي مهاجم وقائد فريق الدحيل القطري لجماهير الأهلي، وذلك بعد مباراة أولسن الكوري في كأس العالم للأندية.

وفاز الدحيل على أولسن بثلاثية مقابل هدف، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لمونديال الأندية قطر 2020.

وعقب المباراة توجه المعز علي لجماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات واعتذر لهم عن سوء فهم تصريحاته عقب مباراة الفريقين قبل أيام.

وقال المعز لجماهير الأهلي: " تصريحاتي لم تُفهم بشكل صحيح، أنا لا أتكلم عن كيان الأهلي أو جمهوره كنت أتحدث فقط عن المباراة داخل الملعب".

وأضاف "أنا آسف لكم".

وسجل المعز علي هدفا في فوز الدحيل على أولسن الكوري.

وكان الأهلي فاز على الدحيل بهدف دون رد سجله حسين الشحات، ليتأهل المارد الأحمر لنصف النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

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