انتهت مونديال الأندية - بالميراس (0)-(1) تيجريس.. نهاية اللقاء

الأحد، 07 فبراير 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

أندريه بيير جينياك - أونال تيجيريس - كأس العالم للأندية

تنطلق أولى مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية بين بالميراس البرازيلي أمام تيجريس المكسيكي.

وكان تيجريس قد تأهل بالفوز على أولسان هيونداي بطل آسيا، بينما يخوض بالميراس أولى مبارياته.

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نهاية اللقاء

ق75 محاولات من فريق بالميراس لإدراك التعادل

ق54 جووووول أندريه جينياك يسجل من ركلة جزاء

ق53 ركلة جزاء لفريق تيجريس المكسيكي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 سيطرة مكسيكية لكن دون أهداف

ق30 لا يزال التعادل السلبي سيد الموقف

انطلاق المباراة

مونديال الأندية كأس العالم للأندية تيجريس بالميراس
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