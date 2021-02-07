كوكا يُشارك في فوز أولمبياكوس على هراكليوس في الدوري اليوناني

الأحد، 07 فبراير 2021 - 19:42

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس

شارك أحمد حسن كوكا في انتصار فريقه أولمبياكوس على فريق أوميلوس فيلاثلون هراكليوس في الدوري اليوناني.

وانتصر أولمبياكوس بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب جيورجيوس كارايسكاكي ضمن مباريات الجولة 21.

وسجل أهداف أولمبياكوس كل من: يان مفيلا وجيورجوس ماسوراس ويوسف العربي في الدقائق 19 و37 و68 على الترتيب.

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وأهدر كونستانتينوس فورتونيس فرصة تسجيل الهدف الرابع بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 80.

ولعب أحمد حسن كوكا 20 دقيقة بعدما شارك بدلا من يوسف العربي.

الانتصار رفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 57 ليعزز صدارته للدوري.

أما هراكليوس فتجمد رصيده عند النقطة 19 ليحتل المركز العاشر.

ويلعب أولمبياكوس ضد باناثينياكوس في الجولة المقبلة، بينما يلعب هراكليوس ضد فريق فولوس.

أحمد حسن كوكا أولمبياكوس
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