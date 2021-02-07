تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي

الأحد، 07 فبراير 2021 - 19:20

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

عدل اتحاد الكرة المصري موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، والمؤجلة من الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا للاتحاد السكندري يُفيد بتعديل موعد المباراة، لتقام يوم الخميس المقبل، الموافق 11 فبراير، بدلا من يوم الجمعة، الموافق 12 فبراير.

وتُلعب المباراة على ملعب برج العرب.

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ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 برصيد 11 نقطة من 7 مباريات.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ17 برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

الاتحاد السكندري الإسماعيلي الدوري المصري
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