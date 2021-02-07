انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(0) الاتحاد السكندري.. عودة الأبيض للانتصارات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بثنائية

ق. 90 حسين فيصل ومحمد عبد السلام يشاركان بدلا من شيكابالا وعبد الله جمعة المصاب.

ق. 83 حميد أحداد يشارك بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق. 76 جووول ثااني. أوباما يضيف الثاني برأسية بعد عرضية من إمام عاشور.

ق. 63 الجزيري يطالب بركلة جزاء جديدة ونور الدين يشير باستمرار اللعب. إبراهيم نور الدين يعود لتقنية الفدييو ثم يأمر باستمرار اللعب.

ق. 60 خالد قمر يشارك بدلا من محمد الصباحي.

ق. 59 جووول أوول. زيزو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 57 ركلة جزااء للزمالك بعد تدخل من داميون لوي على سيف الدين الجزيري.

تبديل أول للزمالك بدخول مروان حمدي بدلا من حازم إمام مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 عرضية من السيد سالم يتسلمها روماريو ويليامز ويسدد بقوة بجانب المرمى بقليل.

ق. 41 ركنية يقابلها محمود علاء برأسية تصل إلى الجزيري الذي يسدد وتصطدم بالدفاع لتصل إلى محمود علاء مجددا، ومحمود علاء يسدد من داخل الست ياردات لكن محمد صبحي يتألق ويتصدى لها.

ق. 35 شيكابالا يمر من الجهة اليمنى ويرسل عرضية يمسكها محمد صبحي بثبات.

ق. 23 بعد العودة لتقنية الفديية، إبراهيم نور الدين يطرد رزاق سيسيه بسبب الضرب بدون كرة.

ق. 20 تدخل قوي من رزاق سيسيه على قدم طارق حامد.

ق. 17 سيف الجزيري يتوغل ويرسل عرضية، لكن عمار حمدي يتدخل ويحولها إلى ركنية.

ق. 14 بينية من أوباما وزيزو ينفرد ويسدد لكن محمد صبحي ينقذ ويحولها إلى ركنية.

ق. 11 شيكابالا يمرر والجزيري ينفرد ويراوغ الحارس ثم يرسل عرضية، يقابلها أوباما برأسية لكن عمار حمدي ينقذها من على خط المرمى.

ق. 2 سيف الدين الجزيري يحصل على الكرة وينفرد من وسط الملعب لكن يسقط على الأرض دون تدخل من لاعبي الاتحاد لتضيع الهجمة.

بداية المباراة