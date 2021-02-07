انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(0) الاتحاد السكندري.. عودة الأبيض للانتصارات

الأحد، 07 فبراير 2021 - 19:15

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري أمام عبد الغني محمد في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
لاعبو الزمالك يخلدون ضحايا الدفاع الجوي في مباراة الاتحاد تشكيل الزمالك – الجزيري يقود الهجوم لأول مرة.. وعودة جمعة القضاء الإداري يرفض دعوى مرتضى بطلب إيقاف قرار تجميد مجلس الزمالك السابق متحدث الزمالك: سأشجع الأهلي ضد بايرن.. ونسعى للصحوة والانطلاق مجددا ضد الاتحاد

نهاية المباراة بفوز الزمالك بثنائية

ق. 90 حسين فيصل ومحمد عبد السلام يشاركان بدلا من شيكابالا وعبد الله جمعة المصاب.

ق. 83 حميد أحداد يشارك بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق. 76 جووول ثااني. أوباما يضيف الثاني برأسية بعد عرضية من إمام عاشور.

ق. 63 الجزيري يطالب بركلة جزاء جديدة ونور الدين يشير باستمرار اللعب. إبراهيم نور الدين يعود لتقنية الفدييو ثم يأمر باستمرار اللعب.

ق. 60 خالد قمر يشارك بدلا من محمد الصباحي.

ق. 59 جووول أوول. زيزو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 57 ركلة جزااء للزمالك بعد تدخل من داميون لوي على سيف الدين الجزيري.

تبديل أول للزمالك بدخول مروان حمدي بدلا من حازم إمام مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 عرضية من السيد سالم يتسلمها روماريو ويليامز ويسدد بقوة بجانب المرمى بقليل.

ق. 41 ركنية يقابلها محمود علاء برأسية تصل إلى الجزيري الذي يسدد وتصطدم بالدفاع لتصل إلى محمود علاء مجددا، ومحمود علاء يسدد من داخل الست ياردات لكن محمد صبحي يتألق ويتصدى لها.

ق. 35 شيكابالا يمر من الجهة اليمنى ويرسل عرضية يمسكها محمد صبحي بثبات.

ق. 23 بعد العودة لتقنية الفديية، إبراهيم نور الدين يطرد رزاق سيسيه بسبب الضرب بدون كرة.

ق. 20 تدخل قوي من رزاق سيسيه على قدم طارق حامد.

ق. 17 سيف الجزيري يتوغل ويرسل عرضية، لكن عمار حمدي يتدخل ويحولها إلى ركنية.

ق. 14 بينية من أوباما وزيزو ينفرد ويسدد لكن محمد صبحي ينقذ ويحولها إلى ركنية.

ق. 11 شيكابالا يمرر والجزيري ينفرد ويراوغ الحارس ثم يرسل عرضية، يقابلها أوباما برأسية لكن عمار حمدي ينقذها من على خط المرمى.

ق. 2 سيف الدين الجزيري يحصل على الكرة وينفرد من وسط الملعب لكن يسقط على الأرض دون تدخل من لاعبي الاتحاد لتضيع الهجمة.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
جينياك يقود تيجريس المكسيكي لإنجاز تاريخي بعد إقصاء بالميراس من مونديال الأندية 17 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
الزمالك يلغي حفلتي تأبين ضحايا الدفاع الجوي وتكريم لاعبي منتخب اليد 22 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: لم نفز بالدوري بعد الانتصار على ليفربول.. وإديرسون قد يُسدد ركلات الجزاء 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: عندما تخسر برباعية فهذا ليس يومنا.. الأخطاء كانت قاتلة 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في ليلة تخليد العشرين.. الزمالك يعود للانتصارات بثنائية في الاتحاد 38 دقيقة | الدوري المصري
هندرسون: لن نلوم أليسون للخسارة ضد سيتي.. علينا التعلم مما حدث 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فودين: مواجهة ليفربول لا تقبل القسمة.. ولا يزال أمامنا مشوارا طويلا للفوز بالدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – جريزمان يقود الفريق.. وميسي على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك