إبراهيموفيتش يُعلق على وصوله للهدف رقم 500 في مسيرته مع الأندية

الأحد، 07 فبراير 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

علّق زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان على وصوله لـ 500 هدفا مع كل الأندية التي لعب لها.

وسجل إبراهيموفيتش هدفين في انتصار ميلان على كروتوني برباعية دون رد.

هدف إبراهيموفيتش الـ500 جاء في الشوط الأول ضد كروتوني، قبل أن يُضيف هدفا أخر في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة
"زلاتان 500".. ميلان يقهر كروتوني برباعية ويستعيد صدارة الدوري من إنتر مؤتمر بيولي: على ميلان التعامل مع الضغط.. وأُعجبت بأداء إبراهيموفيتش ضد بولونيا كلوزه: بيولي قادر على قيادة ميلان للفوز بالدوري الإيطالي ولكن توتو سبورت: ميلان يراقب موقف دوجلاس كوستا

وقال إبراهيموفيتش لشبكة "سكاي إيطاليا" عن وصوله للهدف رقم 500: "هذا يُعني أنني سجلت بعض الأهداف خلال مسيرتي".

وواصل "الشيء الأهم هو الاستمرار ومساعدة الفريق".

وأتم "هدفي هو تسجيل الأهداف وخلق العديد من الفرص للتسجيل".

ووصل إبراهيموفيتش لهدفه رقم 14 في الدوري بالموسم الحالي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، خلف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي سجل 16 هدفا.

وسجل إبراهيموفيتش 156 هدفا مع باريس سان جيرمان، و83 مع ميلان و66 مع إنتر و53 مع لوس أنجلوس جلاكسي و48 هدفا مع أياكس و29 مع مانشستر يونايتد و26 مع يوفنتوس و22 مع برشلونة و18 مع مالمو.

ليكون إجمال أهداف إبراهيموفيتش مع الأندية التي لعب لها 501 هدفا.

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: لم نفز بالدوري بعد الانتصار على ليفربول.. وإديرسون قد يُسدد ركلات الجزاء 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: عندما تخسر برباعية فهذا ليس يومنا.. الأخطاء كانت قاتلة 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في ليلة تخليد العشرين.. الزمالك يعود للانتصارات بثنائية في الاتحاد 13 دقيقة | الدوري المصري
هندرسون: لن نلوم أليسون للخسارة ضد سيتي.. علينا التعلم مما حدث 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فودين: مواجهة ليفربول لا تقبل القسمة.. ولا يزال أمامنا مشوارا طويلا للفوز بالدوري 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – جريزمان يقود الفريق.. وميسي على مقاعد البدلاء 41 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الأهلي – موسيماني يختتم الاستعدادات لمواجهة بايرن ميونيخ 58 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
المعز علي يعتذر لجماهير الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك