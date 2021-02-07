إبراهيموفيتش يُعلق على وصوله للهدف رقم 500 في مسيرته مع الأندية

علّق زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان على وصوله لـ 500 هدفا مع كل الأندية التي لعب لها.

وسجل إبراهيموفيتش هدفين في انتصار ميلان على كروتوني برباعية دون رد.

هدف إبراهيموفيتش الـ500 جاء في الشوط الأول ضد كروتوني، قبل أن يُضيف هدفا أخر في الشوط الثاني.

وقال إبراهيموفيتش لشبكة "سكاي إيطاليا" عن وصوله للهدف رقم 500: "هذا يُعني أنني سجلت بعض الأهداف خلال مسيرتي".

وواصل "الشيء الأهم هو الاستمرار ومساعدة الفريق".

وأتم "هدفي هو تسجيل الأهداف وخلق العديد من الفرص للتسجيل".

ووصل إبراهيموفيتش لهدفه رقم 14 في الدوري بالموسم الحالي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، خلف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي سجل 16 هدفا.

وسجل إبراهيموفيتش 156 هدفا مع باريس سان جيرمان، و83 مع ميلان و66 مع إنتر و53 مع لوس أنجلوس جلاكسي و48 هدفا مع أياكس و29 مع مانشستر يونايتد و26 مع يوفنتوس و22 مع برشلونة و18 مع مالمو.

ليكون إجمال أهداف إبراهيموفيتش مع الأندية التي لعب لها 501 هدفا.

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.