لاعبو الزمالك يخلدون ضحايا الدفاع الجوي في مباراة الاتحاد

يخلد لاعبو الزمالك ضحايا جماهير الزمالك في حادثة الدفاع الجوي من خلال قمصان عليها رقم 20 في مباراة الاتحاد السكندري.

الزمالك يلاقي الاتحاد السكندري بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويدخل لاعبو الزمالك ملعب المباراة، يرتدون قمصان عليها رقم (20) تخليدا لضحايا جماهير الفريق في حادثة الدفاع الجوي، والتي تحل ذكراها غدا 8 فبراير.

"أبدًا لن ننساكم"🙏 تخليد ذكرى العشرين في غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة الاتحاد #في_الدوري pic.twitter.com/WjjY4drjQ8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 7, 2021

كان 20 مشجعا من جماهير الزمالك قد فقدوا حياتهم يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الفريق مع إنبي على ملعب الدفاع الجوي.