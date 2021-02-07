لاعبو الزمالك يخلدون ضحايا الدفاع الجوي في مباراة الاتحاد

الأحد، 07 فبراير 2021 - 19:04

كتب : إبراهيم رمضان

قمصان لاعبي الزمالك لتخليد ضحايا الدفاع الجوي

يخلد لاعبو الزمالك ضحايا جماهير الزمالك في حادثة الدفاع الجوي من خلال قمصان عليها رقم 20 في مباراة الاتحاد السكندري.

الزمالك يلاقي الاتحاد السكندري بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويدخل لاعبو الزمالك ملعب المباراة، يرتدون قمصان عليها رقم (20) تخليدا لضحايا جماهير الفريق في حادثة الدفاع الجوي، والتي تحل ذكراها غدا 8 فبراير.

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك – الجزيري يقود الهجوم لأول مرة.. وعودة جمعة متحدث الزمالك: سأشجع الأهلي ضد بايرن.. ونسعى للصحوة والانطلاق مجددا ضد الاتحاد اختر تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري القضاء الإداري يرفض دعوى مرتضى بطلب إيقاف قرار تجميد مجلس الزمالك السابق

كان 20 مشجعا من جماهير الزمالك قد فقدوا حياتهم يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الفريق مع إنبي على ملعب الدفاع الجوي.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

في الدوري الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
انتصار غائب منذ 18 عاما.. سيتي يضرب ليفربول برباعية ويلون أنفيلد بالسماوي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر مونديال الأندية - بالميراس (0)-(0) تيجريس.. نصف ساعة سلبية 47 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كوكا يُشارك في فوز أولمبياكوس على هراكليوس في الدوري اليوناني ساعة | المحترفون
تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - الزمالك (0)-(0) الاتحاد السكندري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش يُعلق على وصوله للهدف رقم 500 في مسيرته مع الأندية ساعة | الدوري الإيطالي
لاعبو الزمالك يخلدون ضحايا الدفاع الجوي في مباراة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
الدحيل خامس مونديال الأندية بالفوز على بطل آسيا ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك