الدحيل خامس مونديال الأندية بالفوز على بطل آسيا

نجح الدحيل القطري في تحقيق المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على أولسان هيونداي الكوري بطل قارة آسيا.

وتغلب الدحيل على أولسان هيونداي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وشهد اللقاء حدثا تاريخيا لأول مرة بإدارة طاقم تحكيم نسائي لمباراة في بطولة كأس العالم للأندية وكان ذلك بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا وعاونها كل من البرازيلية نوزا باك والأرجنتينية ماريانا دي ألميدا.

بدأ الدحيل المباراة بهجوم مبكر على الفريق الكوري الجنوبي بطل قارة آسيا، وسجل بالفعل هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة لكن أُلغي بداعي التسلل.

وافتتح الدحيل التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق البرازيلي إدميلسون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأهدر الكيني أولونجا الهدف الثاني في الدقيقة 42 بتسديدة اصطدمت بحارس مرمى أولسان هيونداي.

وفي الشوط الثاني أدرك أولسان هيونداي التعادل في الدقيقة 63 عن طريق بت جرام يون الذي استغل خطأ مدافعي الدحيل.

لكن أولونجا رد سريعا وتقدم مجددا لفريق الدحيل من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وقتل المعز علي المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 82.

وبذلك يحصد الدحيل الذي يشارك بصفته بطل الدوري للدولة المستضيفة المركز الخامس بينما أولسان هيونداي أنهى في المركز السادس.

وتقام بعد قليل مواجهة تيجريس المكسيكي أمام بالميراس البرازيلي في افتتاح نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي المصري غدا الإثنين أمام بايرن ميونيخ الألماني في ختام نصف نهائي كأس العالم للأندية.