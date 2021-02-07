أبو تريكة: صديق زملكاوي كان سببا في انتقالي لـ الأهلي.. تشجيع الأحمر أجمل ما في الدنيا

تحدث محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي عن كواليس انتقاله إلى فريقه وتفضيل العرض على عرض الزمالك.

أبو تريكة أجرى حوارا مع الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية قطر 2020 رفقة وائل جمعة نجم الأهلي السابق.

وقال أبو تريكة في الفيديو: "أفضل شيء في الدنيا وأنت لاعب أن تلعب للأهلي المصري. وأجمل شيء أن تشجع الأهلي من المدرجاتـ وأنا في كأس العالم للأندية أول مشجع للأهلي".

وعن كواليس انتقاله إلى الأهل وليس الزمالك، قال أبو تريكة "الزمالك تحدث معي لضمي قبل دخول الأهلي في المفاوضات وطلبت مهلة للتفكير وبعد صلاة الاستخارة اعتذرت لهم".

وأوضح "الأهلي دخل في مفاوضات معي عن طريق اتصال هاتفي من الخطيب لصديقي المقرب مجدي، وطلبوا مني إرسال أشرطة الفيديو ليشاهدها مانويل جوزيه لكني رفضت بشدة".

تريكة واصل "بعد إلحاح كبير من حسام البدري، أرسلت لهم مجموعة أشرطة وبعد 10 دقائق فقط من المشاهدة قال لهم جوزيه أنا موافق على التعاقد معه".

وأتبع "تلقيت عرضا من الزمالك قبل الأهلي، والإدارة وافقت على كل طلباتي ووقتها كان الإعلام يُشير لوجود مشكلات في الزمالك، وهذا ما جعلني أشعر بالقلق بعد الموافقة على طلباتي. في الجلسة الثانية أبلغتهم برفض العرض بعدما صليت استخارة".

واستمر "تحدث محمود الخطيب مع صديق لي كان زمالكاويا لكنه كان حريصا على انتقالي للأهلي، وهذا ما غير في مسار المفاوضات".

وأتم "الأهلي فائز بـ5 بطولات مؤخرا، سواء قارية أو محلية، وبايرن أيضا حصل على 5 بطولات. المباراة بيننا ستكون بمثابة اللعب على البطولة السادسة".

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ مساء غد الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.