تشكيل الاتحاد السكندري – عمار حمدي ظهير أيمن.. والمهاجم عبد الغني قلب دفاع

يقود روماريو ويليامز هجوم الاتحاد السكندري أمام الزمالك، فيما يلعب عمار حمدي كظهير أيمن.

أعلن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في بطولة الدوري.

تشكيل الاتحاد شهد تواجد روماريو كقلب هجوم، فيما يلعب عمار حمدي كظهير أيمن.

واستمر عبد الغني محمد قلب الهجوم في اللعب كقلب دفاع للمباراة الثانية على التوالي.

ويبدأ رزاق سيسيه بجانب خالد الغندور ومحمد الصباحي تحت المهاجم.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: السيد سالم - عبد الغني محمد – داميون لوي – عمار حمدي.

الوسط: مروان عطية – كريم الديب.

أمامهما: خالد الغندور – رزاق سيسيه – محمد الصباحي.

الهجوم: روماريو ويليامز.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.