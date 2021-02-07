تشكيل الزمالك – الجزيري يقود الهجوم لأول مرة.. وعودة جمعة

يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري لأول مرة، فيما يتواجد مروان حمدي الوافد الجديد الآخر على مقاعد البدلاء.

أعلن جايمي باتشيكو مدرب المزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد سيف الدين الجزيري كمهاجم أساسي، فيما يلعب شيكابالا وزيزو وأوباما من خلفه.

ويبدأ عبد الله جمعة كأساسي في ظل غياب احمد فتوح للإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

أمامهما: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد السلام.

الوسط: حسين فيصل - إسلام جابر - حسام أشرف.

الهجوم: حميد أحداد - أسامة فيصل - مروان حمدي.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.