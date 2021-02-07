"زلاتان 500".. ميلان يقهر كروتوني برباعية ويستعيد صدارة الدوري من إنتر

فاز ميلان على كروتوني بنتيجة 4-0 على ملعب جوسيبي مياتزا في الجولة 21 للدوري الإيطالي.

وتشارك زلاتان إبراهيموفيتش وأنتي ريبيتش في تسجيل الأهداف. إذ سجل المهاجم السويدي الهدف الأول والثاني في الدقيقتين 30 و64، وأضاف الجناح الكرواتي الثالث والرابع في الدقيقتين 69 و70.

الانتصار جعل ميلان يعود لصدارة الدوري الإيطالي بعدما ارتقى لها إنتر عقب انتصاره على فيورنتينا بهدفين دون مقابل.

ورفع ميلان رصيده للنقطة 49، من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

بينما تجمد كروتوني عند النقطة 12، ليقبع في المركز الأخير بالدوري.

ووصل إبراهيموفيتش لهدفه رقم 500 مع الأندية في كل المسابقات.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بقوة من ميلان، وسجل إبراهيموفيتش هدفا لكنه ألغى بداع التسلل في الدقيقة 6.

وعاد إبراهيموفيتش في الدقيقة 19 وسدد كرة قوية إثر ركلة حرة لكنها اصطدمت بالحائط البشري.

وفي الدقيقة 31 تبادل إبراهيموفيتش الكرة مع رافائيل لياو على حدود منطقة الجزاء ثم توغل من الجبهة اليسرى وسدد في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى ليسجل الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني سدد سواليهو ميتي كرة تصدى لها حارس كروتوني.

بعدها أضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني بعدما أرسل له ثيو هيرنانديز عرضية حولها السويدي في الشباك.

ثم سجل ريبيتش الثالث بعدما حول الركنية التي نفذها هاكان تشالهان أوجلو في المرمى بنجاح.

وبعدها بدقيقة أضاف ريبيتش الهدف الثاني بعدما أرسل تشالهان أوجلو عرضية من الجبهة اليمنى وسددها الكرواتي بقوة.

ويلعب ميلان مع سبيزيا في الجولة المقبلة، فيما يلعب كروتوني ضد ساسولو.