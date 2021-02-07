"ميا سان ميا" و"جمهوره ده حماه".. لاعبو الأهلي وبايرن ميونيخ في تحد قبل مواجهة المونديال
الأحد، 07 فبراير 2021 - 17:56
كتب : FilGoal
تعاونت إدارة الإعلام بالأهلي مع بايرن ميونيخ قبل مواجهة الفريقين نصف نهائي كأس العالم للأندية وأصدرت فيديو خاص بلاعبي الفريقين يتحدثون فيه بالعربية والألمانية.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وظهر في الفيديو كل من محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وعلي معلول وبدر بانون وهم يتحدثون باللغة الألمانية ويقولون بعض الجُمل التشجيعية الخاصة بـ بايرن ميونيخ.
وكما ظهر روبرت ليفاندوفيسكي وجوشوا كيميتش وجيروم بواتينج ونيكلاس زوله وهم يتحدثون بالعربية ويقولون بعض الجُمل التشجيعية الخاصة بالأهلي.
البايرن يتحدث العربية مرة أخرى 😅
شاهدوا تحدي اللغات بين #البايرن و @AlAhly 🗣#الأهلي_البايرن pic.twitter.com/kWZOho5yOk— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 7, 2021
ويعد التعاون هو الثاني بين إدارة الإعلام بالأهلي مع بايرن ميونيخ، بعد "حديث الأساطير" الذي جمع بين وائل جمعة نجم الأهلي السابق وصامويل كوفور مدافع بايرن ميونيخ السابق.
ويلعب الأهلي ضد بايرن ميونيخ، غدا الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب أحمد بن علي.