"ميا سان ميا" و"جمهوره ده حماه".. لاعبو الأهلي وبايرن ميونيخ في تحد قبل مواجهة المونديال

الأحد، 07 فبراير 2021 - 17:56

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حسين الشحات في الدحيل

تعاونت إدارة الإعلام بالأهلي مع بايرن ميونيخ قبل مواجهة الفريقين نصف نهائي كأس العالم للأندية وأصدرت فيديو خاص بلاعبي الفريقين يتحدثون فيه بالعربية والألمانية.

وظهر في الفيديو كل من محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وعلي معلول وبدر بانون وهم يتحدثون باللغة الألمانية ويقولون بعض الجُمل التشجيعية الخاصة بـ بايرن ميونيخ.

وكما ظهر روبرت ليفاندوفيسكي وجوشوا كيميتش وجيروم بواتينج ونيكلاس زوله وهم يتحدثون بالعربية ويقولون بعض الجُمل التشجيعية الخاصة بالأهلي.

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ويعد التعاون هو الثاني بين إدارة الإعلام بالأهلي مع بايرن ميونيخ، بعد "حديث الأساطير" الذي جمع بين وائل جمعة نجم الأهلي السابق وصامويل كوفور مدافع بايرن ميونيخ السابق.

ويلعب الأهلي ضد بايرن ميونيخ، غدا الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب أحمد بن علي.

محمد الشناوي الأهلي بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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