عمرو وردة يسجل في تعادل باوك مع أبولون

سجل عمرو وردة هدفا في تعادل فريقه باوك، مع فريق أبولون سميرني، في المباراة التي أُقيمت على ملعب تومبا ضمن الجولة 21 للدوري اليوناني.

وتعادل باوك مع أبولون سميرني بنتيجة 2-2، في مباراة شهدت مشاركة عمرو وردة طيلة أحداث اللقاء.

وتقدم وردة في الدقيقة 29، وتعادل سافاس تسابوريس للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 52، ثم أضاف مارك فيرنانديز الهدف الثاني لأبولون في الدقيقة 81، إلا أن سفيرير إنجي إنجاسون سجل أدرك التعادل لباوك في الدقيقة 88.

التعادل رفع رصيد باوك للنقطة 40 ليحتل المركز الثاني في الدوري خلف أولمبياكوس –والذي يلعب له أحمد حسن كوكا- المتصدر برصيد 54 نقطة.

لكن باوك مُهدد بفقدان المركز الثاني إذا فاز أيك أثينا -40 نقطة- على أريس.

بينما يحتل أبولون المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

وشهدت المباراة مشاركة الياباني شينجي كاجاوا لاعب بروسيا دورتموند ومانسشتر يونايتد السابق، المنتقل حديثا لباوك في صفقة انتقال حر.

ووصل وردة لهدفه رقم 4 في الدوري اليوناني بشكل عام والثاني مع باوك بشكل خاص بعدما خاض مع الفريق 8 مباريات.

وكان وردة قد بدأ الموسم مع فريق فولوس وسجل معهم هدفين خلال 10 مباريات قبل أن يعود لباوك في يناير الماضي.