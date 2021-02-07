انتهت مونديال الأندية - أولسان هيونداي (1)-(3) الدحيل.. نهاية المباراة

يلعب أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية بطل قارة آسيا أمام الدحيل القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وكان هيونداي الكوري قد خسر أمام تيجريس المكسيكي، بينما خسر الدحيل أمام الأهلي المصري.

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نهاية المباراة

ق82 جوووول المعز علي يقتل المباراة

ق65 جوووول أولنجا يرد سريعا بالتقدم للدحيل

ق63 جوووول بت جرام يون يسجل التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 أولونجا يهدر الهدف الثاني ويسدد في حارس مرمى أولسان هيونداي

ق22 جوووول إدميلسون يتقدم للدحيل

ق4 هدف ملغي لفريق الدحيل بسبب التسلل

انطلاق المباراة