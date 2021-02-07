علي أبو جريشة لـ في الجول: مدرب عام بوسني والدهراوي ينضمان لجهاز يوفيتش

الأحد، 07 فبراير 2021 - 16:39

كتب : ياسر الشريف

دراجان يوفيتش مدربا للإسماعيلي

كشف علي أبو جريشة أيقونة الإسماعيلي ورئيس اللجنة الفنية بالنادي انضمام اسمين جديدين للجهاز الفني للفريق الذي يقوده البوسني دراجان يوفيتش.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com:"وافقنا على إضافة مدرب عام بوسني اختاره يوفيتش، وسيكون أحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى".

وواصل "هذه التغييرات بعدما قبل النادي اعتذار أحمد العجوز وسعفان الصغير عن عدم الاستمرار في منصبي المدرب العام ومدرب حراس المرمى على الترتيب".

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واستمر "لن نضيف أي شخص آخر للجهاز الفني. اجتمعت باللاعبين ولمست رغبتهم في تحسين نتائج الفريق وتقديم شيء له والخروج من سلسلة النتائج السلبية".

وأتم "سأجتمع غدا بباهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي للوقوف على حالاتهما البدنية ومتى يمكنهما العودة للمباريات".

وقاد يوفيتش فريق الإسماعيلي في لقاء وحيد منذ تسلمه المهمة وخسر أمام سموحة بهدفين دون رد.

ولم يفز الإسماعيلي في آخر 5 مباريات من الدوري وخسر 3 مرات.

ويحل الفريق ضيفا يوم الخميس على الاتحاد في الجولة 11 من البطولة.

ويحتل الدراويش المركز 17 في ترتيب البطولة ورصيده 8 نقاط.

الإسماعيلي
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