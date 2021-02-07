المحلة يعمق جراح دجلة ويفوز في القاهرة لأول مرة منذ 2911 يوما

الأحد، 07 فبراير 2021 - 16:27

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

عمق غزل المحلة جراح مضيفه وادي دجلة بالفوز بهدف اليوم الأحد على ملعب الأهلي we السلام في الجولة 12 للدوري المصري الممتاز.

وسجل عبده يحيى هدف المباراة الوحيد ليرتقي المحلة للمركز التاسع ويرفع رصيده إلى 14 نقطة بينما ظل دجلة متذيلا لترتيب البطولة ورصيده 7 نقاط.

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وخسر المدرب ماريو سالاس التشيلي أولى مبارياته مع فريق دجلة، بينما فاز المحلة للمرة الثانية تواليا في البطولة.

وكان الشوط الأول متكافئا وأتيحت فرص للناديين لكن المحلة استغل ثغرات دفاع مضيفه ليخترق هشام بلحة من الجهة اليسرى ويرسل تمريرة عرضية يتابعها عبده يحيى في شباك الحارس المخضرم محمد عبد المنصف في الدقيقة 11.

وصمد المحلة أمام محاولات دجلة وسنحت له أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة.

وحقق بذلك المحلة الفوز في الدوري على ملعب في القاهرة لأول مرة منذ 2911 يوما، منذ انتصر على مصر المقاصة 2-صفر على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو في 18 فبراير 2013.

وانتصر مرتين متتاليتين في الدوري لأول مرة منذ 2540 يوما، منذ 24 فبراير 2014.

بينما استمر دجلة بلا انتصار للقاء التاسع على التوالي في البطولة.

ويستضيف المحلة فريق سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في الدوري ويلعب دجلة في نفس اليوم ضد البنك الأهلي في دور الـ32 لكأس مصر.

غزل المحلة وادي دجلة الدوري المصري
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