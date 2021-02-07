يويفا يعلن إقامة مواجهة لايبزيج وليفربول في بودابست

الأحد، 07 فبراير 2021 - 15:04

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن إقامة مواجهة ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بين لايبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي، في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، العاصمة المجرية.

وتُلعب المباراة في موعدها الطبيعي يوم 16 فبراير الجاري.

وأتم بيان الاتحاد الأوروبي: "نود أن نشكر لايبزيج وليفربول لتعاونهم، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم لمساندتهم".

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وكانت ألمانيا قد حظرت المسافرين من عدة دول، منها المملكة المتحدة، ضمن إجراءاتها لمحاربة فيروس كورونا.

وبالتالي، تعذر سفر ليفربول من إنجلترا إلى ألمانيا لخوض المباراة.

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