ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي

يعتقد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أن فريقه عليه تقديم الكثير من أجل عبور عقبة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.

وعبر الأهلي عقبة الدحيل منظم البطولة في ربع النهائي ليصطدم ببطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وقال ليفاندوفسكي عن مواجهة الأهلي: "لا تشارك في هذه البطولة سوى الفرق القوية. لكن لا يهم مدى قوة الخصم، يجب أن نكون أفضل منه".

وأضاف "يتعين علينا أن نكافح من أجل تحقيق الفوز ونضغط على فريق الأهلي منذ الدقيقة الأولى، لكي نبرز كل في جعبتنا من جودة ونقدم أفضل مستوى ممكن، وعندها فقط ستكون لدينا فرصة لبلوغ النهائي".

وتابع في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي "سيكون التتويج بكأس العالم للأندية بمثابة مسك الختام بالنسبة لعام بايرن الأخير".

وأردف "أعتقد أننا إذا فزنا بكأس العالم للأندية، فإننا سنحقق أحد أعظم الإنجازات في تاريخ كرة القدم".

وأكمل النجم البولندي "نحن ندرك أننا قريبون جداً، لكن يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز".

واستمر "سيكون إنجازاً مميزاً جداً ليس فقط بالنسبة لبايرن أو لألمانيا، بل سيكون أحد أعظم الإنجازات التاريخية في العالم".

ليفاندوفسكي سيظهر في مونديال الأندية لأول مرة في مسيرته، وعلق على ذلك قائلا "ستكون بطولة مميزة للغاية ليس بالنسبة لي فحسب، وإنما لنا جميعاً. إذ سيواجه أفضل فريق في أوروبا أفضل الفرق في القارات الأخرى. سيكون تحدياً جديداً بالنسبة لنا. وبالطبع، نريد التتويج باللقب".

وواصل "مستعدون للبطولة سعياً للتتويج بلقب جديد. لقد فزنا بجميع الألقاب الممكنة منذ عام 2020، وهذا هو آخر لقب يمكننا إضافته إلى خزائن النادي".

بايرن توج بـ5 بطولات مؤخرا، وهي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي.

وأتم "ندرك جيدا أننا سنلعب ضد أفضل الفرق في القارات الأخرى. هذا هو التحدي الآن، ونحن مستعدون لهذا التحدي".

التحدي يبدأ بمواجهة الأهلي الذي يظهر في نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه من أصل 6 مشاركات.

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وإذا فاز الأهلي سيلعب ضد بالميراس البرازيلي أو تايجرز المكسيكي.

وإذا خسر سيلعب على الميدالية البرونزية ضد الخاسر من لقاء بالميراس وتايجرز.