متحدث الزمالك: سأشجع الأهلي ضد بايرن.. ونسعى للصحوة والانطلاق مجددا ضد الاتحاد

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إنه سيشجع النادي الأهلي ضد بايرن ميونيخ متمنيا له تشريف الكرة المصرية أمام بطل أوروبا، كما أشار إلى أن فريقه يسعى للانطلاق مجددا والصحوة بعد الخسارة المفاجئة أمام غزل المحلة.

وصرح سالم عبر إذاعة "أون سبورت" قائلا: "بالتأكيد سأشجع الأهلي، كلنا كمصريين في ظهر الأهلي، أتمنى أن يشرف الكرة المصرية أمام بطل أوروبا"

وواصل "لثالث مرة يلتقي فريق عربي أوروبي في مونديال الأندية بعد مباراتي بايرن ضد الرجاء، وريال مدريد ضد العين الإماراتي".

وأكمل "بطل أوروبا يبقى دائما وأبدا المرشح الأول للقب المونديال، ما يعني أن كل الأضواء مسلطة على لقاء الأهلي وبايرن ميونخ".

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.

وتابع حول مباراة الزمالك والاتحاد السكندري قائلا: "مباراة الزمالك والاتحاد جماهيرية بين فريقين يشجعهما الملايين خارج مصر، وأعتقد أنها ستكون على أعلى مستوى خاصة بعد الخسارة المفاجئة أمام المحلة بعد نتائج مميزة بينما الاتحاد فاز مؤخرا على المقاصة 4-0 وبين مدربين على أعلى مستوى سواء حسام حسن أو جايمي باتشيكو".

وأردف "ستكون مؤثرة في مشوار الفريقين، ورئيس الاتحاد السكندري قال إنها ستكون انطلاقة كبيرة لفريقه، بينما يسعى الزمالك للانطلاق مجددا وصحوة جديدة".

وأضاف "الصفقات الجديدة متواجدة في القائمة، أي الفريق سيضم 4 مهاجمين (مروان حمدي وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وحميد أحداد) وهو أمر مهم بعد رحيل مصطفى محمد".

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

وتحدث حول الخسارة من المحلة قائلا: "رغم خسارة 5 نقاط في آخر مباراتين، إلا أن الأداء أمام أسوان كان أفضل من لقاء المحلة".

وواصل "كان هناك نوع من التعالي لدى اللاعبين نظرا لموقع المنافس في جدول الدوري، وشعورهم بأن الفوز سيتحقق على غزل المحلة في أي لحظة".

وتابع "كانت فرصة لتعزيز الصدارة وزيادة فارق النقاط، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن".

وأضاف "الدوري هذا الموسم مختلف، والمنافسة قوية، وكلما زادت المنافسة أثر ذلك بالإيجاب على القيمة التسويقية للبطولة، ويضع الدوري المصري في مكانة جيدة".

وكان الزمالك قد خسر خلال الجولة الماضية من المحلة بنتيجة 2-1.

وتحدث سالم حول بداية مصطفى محمد مع جالاتاسراي قائلا: "انطلاقة مصطفى محمد جيدة وموفقة جدا، سجل هدفا في المباراة الأولى ضد باشاك شهير من ركلة جزاء، وكانت فكرة عبقرية من فاتح تريم لمنح اللاعب ثقة".

وأتم "في المباراة الثانية أشركه تريم أساسيا ضد فناربخشة المتصدر، وسجل مصطفى هدف الفوز، ليمنح الصدارة لجالاتا سراي لأول مرة هذا الموسم، وكان (وشه حلو عليهم)، وندعو له جميعا أن يكرر تجربة محمد صلاح، وأن يكون سفيرا فوق العادة للكرة المصرية في الملاعب الأوروبية".

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتاسراي قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع أحقية الشراء، وشارك مع الفريق حتى الآن في مباراتين سجل خلالها هدفين.