فتح الله: الأندية الكبيرة تلعب دوما تحت الضغط.. والبعض خارج بيراميدز يضخم الأمور بعض الشيء

قال محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز إن فريقه يمتلك هدفا مؤقتا بتعديل المسار واستعادة نغمة الانتصارات مشيرا إلى أن هناك البعض خارج النادي يضخم الأمور بعض الشيء فيما يحدث للفريق، وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح فتح الله قائلا: "نعرف أن النتائج لا ترضي طموحنا، لكن عليك بالعمل كمنظومة وكذلك تحدد المشاكل لحلها، لم نبدأ باللاعبين معا، كان هناك لاعبين مع المنتخب ومصابين بكورونا وغيرها، وبدأنا بخسارة الاتحاد وتسببت في صدمة".

وواصل "كل هذه الأشياء تؤثر على الفريق، لكن ليس علينا سوى العمل والسير خطوة بخطوة ولا نرغب في النظر أبعد من المباراة المقبلة".

وتابع "الأندية الكبيرة دوما تلعب تحت الضغط، لكنك تعمل وفقا لما لديك من معطيات".

وأردف "حينما تخسر دوما لا تكون الأمور جيدة، يقال العديد من الأشياء، وأحيانا يقوم البعض من الخارج بتضخيم الأمور بعض الشيء. لكن اللاعبين يقومون بما عليهم".

وأكمل "لا ننظر للضغوط، ما ننظر إليه هو عدم انضباط النتائج وسعينا للفوز من أجل تعديل الأوضاع".

وأتم شجار علي جبر وعبد الله السعيد؟ الأمر كان في الملعب فقط لكن بعد الخروج من الملعب انتهى كل شيء، غرفة الملابس متوحدة خلف أمر واحد وهو تعديل المسار وتحسين النتائج، وهذا هدفنا المؤقت".

بيراميدز حقق انتصاره الأول منذ 15 يناير، حينما فاز أمام الجيش بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة، بعد 3 تعادلات على التوالي وخسارة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر.