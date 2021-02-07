قبل مواجهة الكأس.. أشمون لـ في الجول: لا نخاف مصر المقاصة

الأحد، 07 فبراير 2021 - 12:53

كتب : رضا السنباطي

أشمون

يأمل فريق أشمون تحقيق المفاجأة وإقصاء مصر المقاصة من دور الـ32 لكأس مصر، مواجهة ترجح فيها كفة الأخير ضد ناد يشارك في دوري الدرجة الرابعة.

ضرب أشمون موعدا مع المقاصة بعد تفوقه على سمنود وغزل شبية وبترول أسيوط، أوقعته قرعة دور الـ32 أمام رجال المدرب إيهاب جلال.

ويواجه أشمون فريق المقاصة في 23 فبراير الجاري على ملعب الأسيوطي.

أخبار متعلقة
شكوك حول لحاق بوجبا بمواجهة وست هام مؤتمر فليك: الأهلي لديه مميزات دفاعية.. مدربهم مذهل مؤتمر كيميتش: نسعى لكتابة التاريخ.. ومستعدون لـ الأهلي "بايرن مصر" رغم التأخير مؤتمر الشناوي: نواجه بطل أوروبا لكننا الأهلي بطل إفريقيا.. جاهزون نفسيا لـ بايرن

وقال طارق عبد النبي مدرب أشمون لـFilGoal.com:"طموحنا مشروع في الفوز على المقاصة، نريد التأهل، سنلعب المباراة دون خوف".

وأوضح عبد النبي فارق الإمكانات بين ناديه والمقاصة بالقول:"عقود فريقي تتراوح بين 800 و1000 جنيه شهريا، إذا أردنا التعاقد مع لاعب جديد يحصل على مقدم قدره 2000 جنيه".

واستمر "لدينا حارس مرمى مميز هو أحمد العشماوي (32 عاما)، تألق في ركلات الترجيح ضد سمنود ولعب دورا كبيرا في وصولنا لدور الـ32. لدينا أيضا المهاجم أيمن سند (40 عاما)".

وسيلعب الفائز من المواجهة ضد سيراميكا كليوباترا أو غزل المحلة في الدور ثمن النهائي، وإذا واصل المسيرة سيواجه في ربع النهائي الزمالك أو حرس الحدود أو الإسماعيلي أو لافيينا.

أشمون كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
قبل مواجهة الكأس.. أشمون لـ في الجول: لا نخاف مصر المقاصة 13 دقيقة | مصر
شكوك حول لحاق بوجبا بمواجهة وست هام 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: الأهلي لديه مميزات دفاعية.. مدربهم مذهل 41 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر كيميتش: نسعى لكتابة التاريخ.. ومستعدون لـ الأهلي "بايرن مصر" رغم التأخير ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر الشناوي: نواجه بطل أوروبا لكننا الأهلي بطل إفريقيا.. جاهزون نفسيا لـ بايرن ساعة | كأس العالم للأندية 2020
علاء عبد العال: نتائج أسوان مقبولة منذ قدومي.. أعذر الشيشيني ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: من الطبيعي أن يتطلع الأهلي وجمهوره للمزيد من الانتصارات.. وحتى بايرن يرتكب الأخطاء ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مساعد كلوب: شيء وحيد علينا ضرورة تحسينه في لقاء سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك