قبل مواجهة الكأس.. أشمون لـ في الجول: لا نخاف مصر المقاصة

يأمل فريق أشمون تحقيق المفاجأة وإقصاء مصر المقاصة من دور الـ32 لكأس مصر، مواجهة ترجح فيها كفة الأخير ضد ناد يشارك في دوري الدرجة الرابعة.

ضرب أشمون موعدا مع المقاصة بعد تفوقه على سمنود وغزل شبية وبترول أسيوط، أوقعته قرعة دور الـ32 أمام رجال المدرب إيهاب جلال.

ويواجه أشمون فريق المقاصة في 23 فبراير الجاري على ملعب الأسيوطي.

وقال طارق عبد النبي مدرب أشمون لـFilGoal.com:"طموحنا مشروع في الفوز على المقاصة، نريد التأهل، سنلعب المباراة دون خوف".

وأوضح عبد النبي فارق الإمكانات بين ناديه والمقاصة بالقول:"عقود فريقي تتراوح بين 800 و1000 جنيه شهريا، إذا أردنا التعاقد مع لاعب جديد يحصل على مقدم قدره 2000 جنيه".

واستمر "لدينا حارس مرمى مميز هو أحمد العشماوي (32 عاما)، تألق في ركلات الترجيح ضد سمنود ولعب دورا كبيرا في وصولنا لدور الـ32. لدينا أيضا المهاجم أيمن سند (40 عاما)".

وسيلعب الفائز من المواجهة ضد سيراميكا كليوباترا أو غزل المحلة في الدور ثمن النهائي، وإذا واصل المسيرة سيواجه في ربع النهائي الزمالك أو حرس الحدود أو الإسماعيلي أو لافيينا.