مؤتمر فليك: الأهلي لديه مميزات دفاعية.. مدربهم مذهل

أشاد هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بمنافسه في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الأهلي.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان علينا الفوز بدوري الأبطال من أجل الوصول إلى هنا. لدينا مباراة كل 3 أيام تقريبا، لذلك علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة في التدريبات. من اليوم سنعمل على تدريبات مكثفة من أجل المباراة ضد الأهلي".

وأردف "هدفنا هو الفوز بالبطولة، ونحن نعلم أن الأمر بمثابة عبء علينا، ولكننا متحمسون ونرغب في إنهاء الموسم بالتتويج باللقب السادس".

وشدد "بالطبع لدينا عقليتنا في طريقة اللعب والتي تمكنا بها من الفوز بالعديد من المباريات، هدفنا الأول عبور هذه المباراة، ولكن من المهم أن تُبقي عينك دائمًا على المنافس".

وعن الأهلي قال فليك: "إنه فريق يبحث عن اللعب بأسلوب ممتع، ولديهم شكل مرن للغاية على الصعيد الهجومي، كما أنهم يمتلكون مميزات على الصعيد الدفاعي، مدربهم مذهل للغاية، لقد تعرفت عليه للتو بشكل سريع".

ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الدوحة غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن فاز الأحمر على الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول من البطولة.