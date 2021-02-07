مؤتمر كيميتش: نسعى لكتابة التاريخ.. ومستعدون لـ الأهلي "بايرن مصر" رغم التأخير

قال جوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونيخ إن فريقه يسعى لكتابة التاريخ بالفوز بكأس العالم للأندية، وأشار إلى أنه على الرغم من تأخر رحلة الطيران إلى الدوحة، إلا أنهم مستعدون لمواجهة الأهلي. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

وصرح كيميتش قائلا: "نحن سعداء للغاية لوجود فرصة للمشاركة في مونديال الأندية وأن لدينا الفرصة للفوز بهذا اللقب".

وواصل "أولا سنخوض نصف النهائي والذي نخوضه ونحن واثقون من أننا الطرف المرشح للفوز به".

وشدد "نحن نعلم أن الأهلي فريق قوي، هم بايرن ميونيخ مصر، وقد لعبوا مباريات كثيرة بدون خسارة، ولكن أبطال دوري أبطال أوروبا دائما هم المرشحون الأوفر حظًا للفوز بالبطولة، ونحن نريد تأكيد هذا الأمر".

وتطرق للحديث حول تأخر رحلة الطيران قائلا: "ما حدث بالطبع كان دون المستوى، وصلنا في وقت متأخر من الظهيرة مساء أمس، خططنا لأن نتدرب يوم السبت من الأساس، ولم يحدث بالطبع".

وتابع "تدربنا هذا الصباح تدريبات استشفائية، وعلى الرغم من ذلك يجب أن نكون قادرين على التدرب لكي نفوز المباراة، لذا كل من كان على الطائرة كان لديه الفرصة للاستعداد، لذا سنخوض مباراة الغد ونحن مستعدون".

وتحدث حول إشادة كارل هاينزه رومينيجه به قائلا: "أقول عادة إنني أحب اللعب في مركز رقم 6، لكنني ألعب أينما احتاجني الفريق، ورأيتم ذلك في نهائي دوري الأبطال، بالطبع أشعر بالسعادة حينما يثني رومينيجه علي، أرغب في التأكيد على ذلك بالطبع، يمكنني التأكيد أيضا على أن المباراتين اللاتين سنخوضهما في كأس العالم ستكون جيدة".

وواصل "الأجواء في الفريق جيدة، لعبنا بشكل أفضل مؤخرا وفزنا بـ5 مباريات على التوالي، لكننا نعلم أن علينا أن نلعب بشكل أفضل لكي نفوز بكأس العالم للأندية".

وتابع "تلك فرصة كبيرة للغاية، يمكننا كتابة التاريخ، نحن متحفزون للغاية، سنخوض نصف النهائي ثم سنرى ما سيأتي بعد ذلك".

وتطرق للحديث حول خوض عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة رافضا الأعذار: "فترة الراحة خلال الشتاء كانت قصيرة وتمكنا خلالها من استعادة طاقتنا، لدينا تشكيل جيد جدا من اللاعبين".

وأتم "من المهم لنا أن يكون لدينا أكبر عدد ممكن من اللاعبين تحسبا لأي شيء، فكرة وجود عذر أننا خضنا العديد من المباريات لا يهم، تتوافر لدينا الشروط الأساسية لكي نقدم أداء جيدا في البطولة هنا".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الإثنين.