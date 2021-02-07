مؤتمر الشناوي: نواجه بطل أوروبا لكننا الأهلي بطل إفريقيا.. جاهزون نفسيا لـ بايرن

الأحد، 07 فبراير 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

مؤتمر كأس العالم للأندية

شدد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي أن فريقه مقبل على مباراة ضد فريق كبير، وهو بايرن ميونيخ، لكنه أكد أن فريقه هو "بطل إفريقيا".

واسترجع الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ذكريات تألقه مع منتخب مصر ضد أوروجواي: "كنت موفقا في تلك المباراة، والفريق كله كان في حالة جيدة".

وأوضح "المواجهة ضد بايرن مختلفة. هي مباراة ضد فريق كبير، وهو بطل أوروبا، وفريق قوي جدا".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: من الطبيعي أن يتطلع الأهلي وجمهوره للمزيد من الانتصارات.. وحتى بايرن يرتكب الأخطاء يوسف: الأهلي سيقدم أفضل ما لديه ضد بايرن لو لعب دون ضغوط الجهاز الطبي لـ الأهلي يتحدث عن تجهيز اللاعبين لـ كأس العالم للأندية وموقف الإصابات قبل بايرن

وأكد "لكننا بطل إفريقيا، نستعد للمنافس وندرسه بشكل جيد".

واستدرك "لاعبو الأهلي جاهزون نفسيا للمباراة. نتمنى تقديم مباراة جيدة لنا، وللأهلي، ولقارة إفريقيا".

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم مباراة قوية، وسيقاتلون غدًا أمام بطل أوروبا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تساند الفريق وتدعمه في كل مكان.

ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الدوحة غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن فاز الأحمر على الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول من البطولة.

ما التشكيل الأمثل للأهلي برأيك؟ اختر فريقك وشاركه مع أصدقائك

الأهلي بايرن ميونيخ مونديال الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
شكوك حول لحاق بوجبا بمواجهة وست هام 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: الأهلي لديه مميزات دفاعية.. مدربهم مذهل 9 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر كيميتش: نسعى لكتابة التاريخ.. ومستعدون لـ الأهلي "بايرن مصر" رغم التأخير 45 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر الشناوي: نواجه بطل أوروبا لكننا الأهلي بطل إفريقيا.. جاهزون نفسيا لـ بايرن 46 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
علاء عبد العال: نتائج أسوان مقبولة منذ قدومي.. أعذر الشيشيني 51 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: من الطبيعي أن يتطلع الأهلي وجمهوره للمزيد من الانتصارات.. وحتى بايرن يرتكب الأخطاء 57 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مساعد كلوب: شيء وحيد علينا ضرورة تحسينه في لقاء سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
يوسف: الأهلي سيقدم أفضل ما لديه ضد بايرن لو لعب دون ضغوط ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك