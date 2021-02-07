مؤتمر الشناوي: نواجه بطل أوروبا لكننا الأهلي بطل إفريقيا.. جاهزون نفسيا لـ بايرن

شدد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي أن فريقه مقبل على مباراة ضد فريق كبير، وهو بايرن ميونيخ، لكنه أكد أن فريقه هو "بطل إفريقيا".

واسترجع الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ذكريات تألقه مع منتخب مصر ضد أوروجواي: "كنت موفقا في تلك المباراة، والفريق كله كان في حالة جيدة".

وأوضح "المواجهة ضد بايرن مختلفة. هي مباراة ضد فريق كبير، وهو بطل أوروبا، وفريق قوي جدا".

وأكد "لكننا بطل إفريقيا، نستعد للمنافس وندرسه بشكل جيد".

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واستدرك "لاعبو الأهلي جاهزون نفسيا للمباراة. نتمنى تقديم مباراة جيدة لنا، وللأهلي، ولقارة إفريقيا".

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم مباراة قوية، وسيقاتلون غدًا أمام بطل أوروبا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تساند الفريق وتدعمه في كل مكان.

ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الدوحة غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن فاز الأحمر على الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول من البطولة.

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