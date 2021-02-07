مؤتمر الشناوي: نواجه بطل أوروبا لكننا الأهلي بطل إفريقيا.. جاهزون نفسيا لـ بايرن
الأحد، 07 فبراير 2021 - 11:49
كتب : FilGoal
شدد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي أن فريقه مقبل على مباراة ضد فريق كبير، وهو بايرن ميونيخ، لكنه أكد أن فريقه هو "بطل إفريقيا".
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
واسترجع الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ذكريات تألقه مع منتخب مصر ضد أوروجواي: "كنت موفقا في تلك المباراة، والفريق كله كان في حالة جيدة".
وأوضح "المواجهة ضد بايرن مختلفة. هي مباراة ضد فريق كبير، وهو بطل أوروبا، وفريق قوي جدا".
وأكد "لكننا بطل إفريقيا، نستعد للمنافس وندرسه بشكل جيد".
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واستدرك "لاعبو الأهلي جاهزون نفسيا للمباراة. نتمنى تقديم مباراة جيدة لنا، وللأهلي، ولقارة إفريقيا".
واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم مباراة قوية، وسيقاتلون غدًا أمام بطل أوروبا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تساند الفريق وتدعمه في كل مكان.
ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الدوحة غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن فاز الأحمر على الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول من البطولة.
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