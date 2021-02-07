علاء عبد العال: نتائج أسوان مقبولة منذ قدومي.. أعذر الشيشيني

يرى علاء عبد العال مدرب أسوان أن نتائج فريقه مقبولة في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أن النادي لم يستعد بشكل جيد للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال لإذاعة أون سبورت:"في ظل الظروف التي توليت فيها مسؤولية الفريق بعد 4 هزائم متتالية وسط سخونة الدوري، أعتقد أن النتائج معقولة، كنت أتمنى فوزا أو إثنين. لعبنا 5 مباريات ضد أندية قوية، منها 3 مباريات خارج ملعبنا، بينما واجهنا الزمالك وسيراميكا كليوباترا على ملعبنا".

وواصل "أسعى خلال الفترة القادمة لحل مشكلة كيفية الحفاظ على تقدمنا خاصة أن المنافسين يتعادلون في الدقائق الأخيرة. الفريق لم يخض فترة إعداد كافية، لذا أعذر المدرب السابق سامي الشيشيني في ظل رحيل عدد كبير من اللاعبين وضغط جدول المسابقة وانطلاق بطولة الدوري مبكرا، كلها عوامل مؤثرة على أداء الفريق والمستوى البدني".

ثم استدرك "لكن جمعنا 5 نقاط، بينما هناك فرق أخرى لم تحصد سوى نقطة واحدة، نحن مثل المقاولون العرب وطلائع الجيش رغم حفاظهما على القوام الأساسي".

وتولى علاء مهمة أسوان في يناير المنصرم خلفا للشيشيني، تعادل في 5 مباريات مع الفريق حتى الآن.

وتحدث عبد العال عن مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ يوم الإثنين في نصف نهائي المونديال قائلا:"ليس مطلوبا من الأهلي سوى تقديم مباراة كبيرة، كل التوقعات تصب في صالح الفريق البافاري، بطل أوروبا، الذي يسعى للفوز باللقب مثلما توجت الأندية الأوروبية كثيرا باللقب في الأعوام الماضية".

وأتم "نثق في الأهلي ولاعبيه لتحقيق مفاجأة بالفوز على بايرن، ليس بعيدا، إنها مباراة من 90 دقيقة والأهلي يستعد بشكل جيد".