مؤتمر موسيماني: من الطبيعي أن يتطلع الأهلي وجمهوره للمزيد من الانتصارات.. وحتى بايرن يرتكب الأخطاء

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن من الطبيعي أن يتطلع فريقه، وجمهوره، لمزيد من الانتصارات، حتى لو كان المنافس بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية: "من الطبيعي للأهلي وجمهوره التطلع للمزيد من الانتصارات".

وأردف "وجدنا أنفسنا في هذا الوضع من خلال تحقيق الانتصارات، من خلال الفوز بدوري أبطال إفريقيا وعلى الدحيل في الدور الأول من البطولة".

وشدد "سنواصل تلك الرحلة المميزة".

وأكد "بالتأكيد مباراة بايرن مهمة وتاريخية، ولكن لا أعتقد أنها ستكون أهم مباراة في تاريخ الأهلي".

وعن بايرن قال: "تابعنا مباراتهم الأخيرة، ارتكبوا أخطاء، كل الفرق لها مواطن قوة وضعف. نحن ارتكبنا أخطاء أيضا ضد الدحيل، ربما سنرتكب أخطاء أمام بايرن كذلك، وكذلك عندما سنعود للدوري في مصر".

وشدد "الكرة تتعلق بتصحيح الأخطاء حتى يتقاعد المدرب أو اللاعب، هذا هو جوهر كرة القدم. نشعر بالتواضع الكافي لتصحيح تلك الأخطاء. ارتكاب الأخطاء لا يعني أننا سيئين".

وأكد "الأمر الأهم هو تقبل الأخطاء والعمل على إصلاحها، لا يمكننا إرضاء الجميع".

وأوضح "ولكننا كفريق، فزنا بالثلاثية، ونشارك في كأس العالم للأندية، فزنا بالمباراة الأولى ونحن في نصف النهائي. لم يحقق أي ناد في إفريقيا ما حققنا لذا نحن فريق جيد".

ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الدوحة غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن فاز الأحمر على الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول من البطولة.

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