يوسف: الأهلي سيقدم أفضل ما لديه ضد بايرن لو لعب دون ضغوط

يرى محمد يوسف مدرب البنك الأهلي والمدير الفني واللاعب الأسبق للأهلي أن الأخير بمقدوره تقديم مباراة طيبة ضد بايرن ميونيخ يوم الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال يوسف عبر إذاعة أون سبورت:"لابد أن يكون هناك طموح وأمل وحلم وأنت تواجه بطل أوروبا، وفريق مصنف عالميا، وهذا قدر الأهلي".

وواصل "عندما كنت مدربا للأهلي كنا سنواجه بايرن في 2013 حال تجاوزنا جوانزو الصيني. علينا أن نلعب للمتعة دون ضغوط على اللاعبين وتحميل الفريق والجهاز الفني أكثر من طاقتهم. إنها مباراة من 90 دقيقة، إذا خاض اللاعبون المباراة بدون ضغوط سيقدم الفريق أفضل ما لديه".

واستمر "الفوارق كبيرة، لكن بالإمكان تقديم أداء جيد، وتشريف نفسك والكرة المصرية".

وأوضح يوسف أن نقل مباريات البنك الأهلي لملعب المقاولون العرب بدلا من كلية الشرطة أدى إلى تحسن مردود الفريق.

وتعادل البنك الأهلي بهدف لمثله أمام ضيفه الجونة يوم السبت في الدوري المصري الممتاز.

وقال:"الأداء على مدار 90 دقيقة كنا أفضل من الجونة، الجونة عاد في أول ربع ساعة من الشوط الثاني بهدف التعادل مما أكسبه الثقة. حاولنا لآخر المباراة تحقيق الفوز من فرص عديدة، وأعتقد أن لنا ركلة جزاء من لمسة يد ضد العربي بدر، ولا أعرف لماذا لم يلجأ الحكم لتقنية الفيديو".

وأضاف "الأداء أفضل والروح القتالية عالية في آخر مباراتين ضد المصري والجونة. انتقالنا لملعب المقاولون كان خطوة موفقة وأدت إلى تحسن شكل الفريق. نحتاج لفوز واحد، أعتقد سيفتح الطريق ويمنح الفريق بالكامل ثقة كبيرة".

وأردف "بشكل شخصي أطمع للأفضل مع الاعتراف أن الجونة من الفرق القوية، فهو ثالث الدوري، ومستقر من الموسم الماضي ويقوده رضا شحاتة، وهذا يصنع الفارق لأي فريق حافظ على مديره الفني".

وأتم "هناك احتمال أن نلعب مباراتنا في كأس مصر، وتتأجل مباراتنا في الدوري ضد أسوان، التي كان مقررا لها يوم 11 فبراير، ننتظر التعديلات بشكل نهائي".

وأوقعت قرعة دور الـ32 لكأس مصر فريق البنك الأهلي ضد وادي دجلة.