رومينيجه: نشعر أن هناك أحدا لا يحب بايرن تعمد وضع العوائق لتأخيرنا

قال كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي والرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ إنه يشعر بأن فريقه قد تم تمزيقه بواسطة السلطات في ولاية براندنبورغ بعد تأخر رحلة فريقه إلى قطر لمدة 7 ساعات.

وصرح رومينيجه عبر صحيفة "بيلد" الألمانية: "نشعر وكأنه قد تم تمزيقنا بواسطة السلطات في براندنبورغ، هؤلاء المتواجدين في نطاق المسؤولية لا يعلمون ما فعلوه لفريقنا".

وواصل "في الأيام التي سبقت رحلتنا إلى قطر، كانت هناك علامات على أن الوضع سيكون مضغوطا".

وأكمل "لطالما حظينا بالدعم والمساندة من برلين، وأي مكان لكن دائما كان هناك انطباع بأن هناك شخصا في براندنبورغ لا يحب بايرن ميونيخ أو لديه مشاكل معنا، ووضع العوائق في طريقنا وتسبب في تأخير سفرنا بشكل كبير".

ولم تصدر وزارة التخطيط والبنية التحتية أي توضيح لتأخير رحلة بايرن ميونيخ لأكثر من 7 ساعات.

ولكنها أعلنت أنها أرسلت طلبا لبرج المراقبة المسؤول عن التحكم الجوي في ألمانيا لكي تقلع طائرة بايرن بعد نصف الليل بـ3 دقائق، لكن البرج لم يمنح حق الإقلاع بسبب قيود الطيران ليلا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.