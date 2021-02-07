جالاتا سراي: مصطفى محمد اشترط تسجيل 10 أهداف لجلب أسرته لتركيا

قال عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتا سراي إن مصطفى محمد مهاجم الفريق اشترط تسجيل عدد معين من الأهداف قبل جلب أسرته لتركيا.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وفي 5 أيام وضع النجم المصري بصمته سريعا مع فريق الأسود بتسجيل هدفين ضد إسطنبول باشاكشهير وفنربخشة في الدوري التركي.

وصرح البيراك للصحفيين بعد فوز جالاتا سراي على فنربخشة بهدف مصطفى النجم الأسبق للزمالك "بعدما سجل الأسبوع الماضي سألته: هل جلبت زوجتك وعائلتك؟ فقال: لا، لن آتي بهم قبل أن أسجل 10 أهداف".

وأضاف البيراك "قلت له سجل 10 أهداف في وقت قصير واجلب عائلتك، محادثة طريفة كانت بيننا".

واستمر "أشكر الرئيس ومجلس الإدارة، منحوني ثقتهم وسلطة كاملة. منحوني القوة، أبرمنا تعاقدات جيدة جدا. فقط تابعوا مصطفى محمد في الأيام المقبلة".

بعد ساعات من وصوله تركيا سجل مصطفى (23 عاما) هدفا من ركلة جزاء في انتصار بنتيجة 3-صفر على إسطنبول باشاكشهير حامل لقب الدوري.

ثم يوم السبت دفع به المدرب فاتح تريم أساسيا ليسجل مهاجم منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي هدف الانتصار بدربي إسطنبول.

وانتقل مصطفى إلى جالاتا سراي معارا من الزمالك حتى صيف 2022 مقابل مليوني دولار.

ويحق للنادي التركي شراء مصطفى مقابل 4 ملايين دولار.

ويستعد مصطفى ورفاقه لمواجهة ضيفهم ألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا يوم الأربعاء.