مواعيد مباريات الأحد 7 فبراير 2021.. الزمالك يواجه الاتحاد وليفربول ضد مانشستر سيتي

الأحد، 07 فبراير 2021 - 10:16

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الزمالك

يواجه فريق وادي دجلة ضيفه غزل المحلة في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويستضيف الزمالك في السابعة والنصف مساء نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات نفس الجولة ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويلعب أولسان هيونداي أمام الدحيل في الخامسة مساء ضمن منافسات مباراة تحديد المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس" المفتوحة، وقناة "الكأس 3".

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ويواجه بالميراس نظيره تيجيريس أونال في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الثامنة مساء، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1"، و"الكأس 3".

ويحل وست بروميتش ألبيون ضيفا على توتنام هوتسبر ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

وتقام قمة الجولة بين ليفربول ومانشستر سيتي في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويستضيف ريال بيتيس نظيره برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الأحد من هنا.

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