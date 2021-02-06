بيرلو: اعتمدنا على الهجوم المرتد ضد روما.. ولهذا يجب تغيير أسلوب اللعب

وضح أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس طريقة لعب فريقه ضد روما مؤكدا على أن الهجمات المرتدة كان هدف الفريق للوصول لمرمى فريق العاصمة.

وانتصر يوفنتوس على روما بهدفين دون مقابل في الجولة 21 للدوري الإيطالي.

وقال بيرلو لشبكة "سكاي إيطاليا" بعد اللقاء: "نعرف أن روما يلعب كرة قدم جيدة للغاية لذا قررنا أن نتمركز في الخلف ونعتمد على الهجمات المرتدة".

وأضاف "الرقابة الدفاعية كانت جيدة وهذا ما أرادنا. لم يكن من السهل أن نتقدم للأمام ونلعب بحدة مع روما".

وشرح "قمنا باللعب بنفس الطريقة التي لعب بها أمامنا روما في وقت سابق من الموسم".

وأكد "أسلوبنا الدفاعي أكثر صلابة الآن لأننا تعلمنا من أخطاء الماضي".

وأشاد بيرلو بأداء جورجيو كيليني مدافع الفريق "كان في حالة جيدة ونأمل أن يستمر بهذه الصورة".

وحول ما تعمله بيرلو في موسمه الأول كمدير فني ليوفنتوس، قال: "تعلمت أن المباريات ليست متشابهة خصوصا في دوري به عمل خططي كبير".

وأتم "كما أنك تحتاج اللعب بشكل مختلف دائما وإيجاد البدائل حتى لا يقرأ المنافس أسلوب لعبك بسهولة".

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 20 مباراة.

ويتصدر إنتر الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد 47 نقطة من 21 مباراة، حتى مواجهة ميلان وكروتوني، غدا الأحد.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 20 مباراة.