الزمالك يكرم أسر ضحايا حادثة الدفاع الجوي
السبت، 06 فبراير 2021 - 22:42
كتب : أحمد شوقي صلاح
يقيم نادي الزمالك حفل تكريم لأسر ضحايا حادث الدفاع الجوي يوم 8 فبراير الجاري في مقر النادي.
وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي عن إقامة حفل تكريم لأهالي الضحايا في الرابعة عصر الثامن من فبراير الجاري، والموافق يوم الإثنين المقبل.
وتؤكد إدارة الزمالك في بيانها، بأنها على تواصل دائم مع الجماهير وتشعر بنبضهم وصوتهم، وأن هذا التأبين لا يفي حق الجماهير التي ضحت بعمرها وهي تهتف للنادي وتؤازره ليؤكد جمهور الزمالك دائما على صفات التفاني والوفاء ومساندة القلعة البيضاء حتى نهاية عمره.
وأسفرت أحداث استاد الدفاع الجوي عن وفاة 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.
ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.