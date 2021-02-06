الزمالك يكرم أسر ضحايا حادثة الدفاع الجوي

السبت، 06 فبراير 2021 - 22:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

جمهور الزمالك في لقاء الترجي

يقيم نادي الزمالك حفل تكريم لأسر ضحايا حادث الدفاع الجوي يوم 8 فبراير الجاري في مقر النادي.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي عن إقامة حفل تكريم لأهالي الضحايا في الرابعة عصر الثامن من فبراير الجاري، والموافق يوم الإثنين المقبل.

وتؤكد إدارة الزمالك في بيانها، بأنها على تواصل دائم مع الجماهير وتشعر بنبضهم وصوتهم، وأن هذا التأبين لا يفي حق الجماهير التي ضحت بعمرها وهي تهتف للنادي وتؤازره ليؤكد جمهور الزمالك دائما على صفات التفاني والوفاء ومساندة القلعة البيضاء حتى نهاية عمره.

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وأسفرت أحداث استاد الدفاع الجوي عن وفاة 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الدفاع الجوي
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