تدريبات تأهيلية خفيفة لـ وليد سليمان

أدى وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي تدريباته التأهيلية والعلاجية التي يقوم بها على هامش مران الفريق اليومي على ملعب جامعة قطر.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الاثنين المقبل، على ملعب أحمد بن علي.

واكتفى وليد سليمان بخوض تدريبات بدنية خفيفة في صالة الألعاب الرياضية لمقر إقامة الفريق بجانب خوض تدريبات مائية في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي من أجل عودة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق.

وكان وليد سليمان قد أُصيب في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري.

ولا يتواجد وليد سليمان في قائمة الأهلي المشاركة بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تغلب على الدحيل بهدف حسين الشحات في ربع نهائي البطولة، يوم الخميس الماضي على ملعب المدينة التعليمية.