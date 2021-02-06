نور الدين حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يدير إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

الزمالك يلاقي الاتحاد السكندري مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

اتحاد الكرة أعلن إسناد المباراة لـ إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، ويعاونه هاني خيري، ومصطفى عطية.

هشام الفلال سيكون حكما رابعا للمباراة.

وأخيرا، سيتولى محمد أبو خاطر تقنية الفيديو، ويعاونه حمادة القلاوي.

الزمالك يدخل اللقاء في صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة.