بونوتشي: الروح سر الانتصار ضد روما.. وغادرت حتى لا تتفاقم إصابتي

السبت، 06 فبراير 2021 - 22:19

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي

يؤمن ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن مباراة روما، أظهرت الروح الكبيرة التي يتمتع بها فريقه.

وفاز يوفنتوس على روما بهدفين دون مقابل في الجولة 21 للدوري الإيطالي.

وقال بونوتشي لشبكة "سكاي إيطاليا" عقب المباراة: "هذه المباريات تُظهر الروح التي تتمتع بها المجموعة".

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وأضاف "كنا نعلم أن روما سيحاول الاستحواذ على الكرة لإيجاد بعض المساحات في دفاعنا، وكنا نعلم مدى صعوبة ذلك".

واستمر "كنا نحتاج لروح كبيرة لامتصاص هذا الضغط والرد عليهم".

ووضح بونوتشي سبب استبداله خلال المباراة، وقال: "شعرت ببعض الآلام، لكن الأمر ليس خطيرا".

وواصل "كان لدينا تغييرا لذلك فضلت إن أغادر الملعب كإجراء احترازي".

وغادر بونوتشي أرض الملعب في الدقيقة 86 تاركا مكانه لميريح ديميرال.

وحول الخسارة ضد إنتر في الدوري، قال: "أعتقد أنها كانت أسوأ مباراة لنا".

وتابع "اللاعبون والمدرب قرروا الرد عن طريق الاتحاد ونسيان ما حدث".

وأردف "كنا محظوظين للعودة سريعا للملعب بعدها بأيام لكني نعود للطريق الصحيح".

وخسر يوفنتوس ضد إنتر في الجولة 18 لتكون خسارته الوحيدة في الدوري منذ بداية عام 2021.

وعن احتلال يوفنتوس المركز الثالث، قال: "لا يزال لدينا مباراة وسنواصل التقدم".

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 20 مباراة.

ويتصدر إنتر الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد 47 نقطة من 21 مباراة، حتى مواجهة ميلان وكروتوني، غدا الأحد.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 20 مباراة.

يوفنتوس روما الدوري الإيطالي
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