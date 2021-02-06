الأهلي بـ الأحمر أمام بايرن ميونيخ

السبت، 06 فبراير 2021 - 21:42

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز

يلعب النادي الأهلي بالقميص الأحمر الأساسي أمام بايرن ميونيخ.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واتفق مسؤولو الأهلي مع بايرن ميوينخ خلال الاجتماع الفني للمباراة، بأن يلعب الأهلي اللقاء بالقميص الأحمر والشورت الأسود.

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في المقابل سيلعب بايرن ميونيخ بقميصه الثاني الأبيض بالكامل.

كان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الدُحيل بهدف في الدور الأول للبطولة.

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