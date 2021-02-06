بيليجريني: ميسي يصنع الفارق دائما.. قاد برشلونة للمجد

السبت، 06 فبراير 2021 - 21:38

كتب : FilGoal

ليو ميسي - برشلونة

شدد مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس على أن ليونيل ميسي نجم برشلونة قادر على صناعة الفارق دائما، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة مع ريال بيتيس، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة 22.

وقال بيلجريني عن ميسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قادر على صنع الفارق دائما".

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وأضاف "على الرغم من أنه يمر بأوقات صعبة إلا أنه شخص قاد برشلونة للمجد".

وكانت صحيفة "إل موندو" الإسبانية قد نشرت تفاصيل عقدا زعمت أن عقد ميسي مع برشلونة.

وأوضح التقرير أن ميسي كلف خزينة برشلونة 555 مليون يورو خلال 4 مواسم.

وحول لقاء برشلونة، قال: "هم خصم صعبة للغاية، وأتمنى أن يلعب بيتيس بروح كبيرة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 43 من 21 نقطة.

بينما يتصدر أتليتكو مدريد الدوري برصيد 50 نقطة من 19 مباراة.

ليونيل ميسي برشلونة ريال بيتيس
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