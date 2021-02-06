سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

السبت، 06 فبراير 2021 - 21:17

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الدحيل

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق صباح اليوم السبت، استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد بايرن ميوينخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020 مساء الإثنين المقبل.

وخضع الأهلي للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كوورنا صباح اليوم السبت، داخل فندق إقامة بعثة الفريق.

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وخاض الفريق مرانًا قويًّا اليوم، وشهد في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو ‏موسيماني للاعبين، وأعقبها ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله ‏الجهاز الفني على الجانب الخططي ‏استعدادًا لبطل أوروبا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية قطر 2020 بالفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات.

الأهلي بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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