واصل التهديف في ضحيته المفضلة.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على روما

فاز يوفنتوس على روما بهدفين دون رد على ملعب أليانز ضمن مباريات الجولة 21 للدوري الإيطالي.

وتقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13، وأضاف روجر إبانيز لاعب روما الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

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الانتصار رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 42 من 20 مباراة ليرتقي للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد روما عند النقطة 40 من 21 في المركز الرابع.

وسجل رونالدو هدفه العاشر في شباك روما ليكون أكثر فريق إيطالي قد سجل به أهدافا في كل المسابقات، بالتساوي مع يوفنتوس قبل الانتقال له.

كما أصبح رونالدو أكثر لاعب أسهم في أهداف منذ انتقاله لإيطاليا موسم 2018-2019، ووصل لـ 84 هدفا.

حيث سجل رونالدو 68 وصنع 16.

أما ألفارو موراتا فأصبح أكثر مهاجم يصنع أهدافا برصيد 7، كان لرونالدو 4 أهداف منها.

وحافظ يوفنتوس على شباكه للمرة السادسة هذا الموسم في الدوري الإيطالي.





















وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من يوفنتوس بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 13، مرر موراتا كرة من الجانب الأيسر لرونالدو، الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لتذهب الكرة أرضية على يسار الحارس باو لوبيز.

بعدها رد روما عن طريق كريستانتي الذي سدد من خارج منطقة جزاء يوفنتوس لكنها ذهبت فوق العارضة.

وسدد رونالدو كرة صاروخية من على يمين منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بلاعبي روما وضربت القائم قبل أن يتم تشتيتها لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب مع تحفظ الفريقين.

ومن هجمة منظمة، مرر خوان كوادرادو الكرة من الجانب الأيمن لديان كولوسيفسكي الذي أرسل عرضية لرونالدو، لكن قبل أن يُسددها اللاعب البرتغالي، حولها إبانيز بالخطأ في مرماه.

بعد الهدف تواصلت محاولات يوفنتوس لكن دون خطورة حقيقية على مرمى لوبيز لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض.

ويلعب يوفنتوس في الجولة المقبلة ضد نابولي بينما يواجه روما نظيره أودينيزي.