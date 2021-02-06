مؤتمر أروابارينا: النتيجة أهم من الأداء حاليا لبيراميدز

السبت، 06 فبراير 2021 - 20:13

كتب : عاطف شادي

أروابارينا مدرب بيراميدز

يرى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز أن تحقيق النتائج الإيجابية في الوقت الحالي أهم لفرقه من الأداء.

وفاز بيراميدز على طلائع الجيش بهدف في الجولة الـ12 للدوري المصري.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة كانت تكتيتكية وصعبة للغاية على أرض الملعب لكن بيراميدز استحوذ لفترات واللاعبون أظهروا شخصية قوية".

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وأضاف "الأداء ليس مهما في هذا الوقت والأهم هو الحصول على الثلاث نقاط من أجل العودة للانتصارات مجددا بعد سلسلة نتائج غير جيدة والفوز يعطي الثقة للاعبين ولجميع أفراد الفريق".

وتابع "كنا في حاجة كبيرة للفوز ونحتاج الروح والثقة وعودة الأداء الجيد على الرغم من الغيابات الكثيرة والصعبة والمؤثرة للغاية واللاعبون كانوا رجالا ويستحقون التحية".

واستمر "كنت واضحا من البداية مع اللاعبين بأنني سأحتاج جميعهم في المرحلة المقبلة والكل شارك وأمر رائع تحقيق انتصار وثلاث نقاط لإنهاء سلسلة نتائج غير جيدة مؤخرا، وأشكر اللاعبين على مجهودهم".

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الـ12.

وعن أداء أسامة جلال في أول مباراة له مع الفريق، قال: "ما يزال يتعرف على اللاعبين ورغم ذلك قدم مواجهة قوية ومع توالي المباريات سيظهر بشخصية أفضل وسيكون عنصرا مؤثرا مع بيراميدز".

وانتقل جلال لبيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية قادما من إنبي.

شدد "جميع مدافعي الفريق الذين بذلوا جهدا كبيرا وقدموا مباراة قوية".

وعن غياب 10 لاعبين للإصابة "تعامنا مع الغيابات وتغيير طريقة اللعب بطريقة جيدة واللاعبون أيضا ساعدوني في ذلك".

وحول الاستعداد لمواجهة راسنج كلوب أبيدجان في الكونفدرالية، قال: "منحت اللاعبين راحة يحتاجون إليها في ظل ضغط اللقاءات والضغط العصبي والذهني".

وأتم "سنقوم بتحضير الفريق جيدا للمباراة".

ويلعب بيراميدز ضد راسنج كلوب أبيدجان يوم 14 فبراير المقبل.

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري
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