رئيس الاتحاد الفرنسي: المنتخب لم يعد في حاجة إلى بنزيمة

أكد نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على عدم حاجة منتخب الديوك إلى خدمات كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد.

وصرّح لوجريت: "لقد فزنا بكأس العالم بالفعل، وأعتقد أنه لم يلعب فيه، أليس كذلك؟ في عمري هذا لا أمتلك ذاكرة قوية".

وأضاف: "أظن أنه قضى 15 مباراة دون تسجيل أهداف مع منتخب فرنسا من قبل".

وشدد: "منتخب فرنسا لم يعد في حاجة إلى بنزيمة".

وأتم: "لكنه لاعب أقدّره وأستمتع بمشاهدته يلعب مع ريال مدريد، إنه يقدم موسما مميزا".

بنزيمة (33 عاما) لم يخض أي مباراة مع منتخب فرنسا منذ الفوز الودي على أرمينيا بشهر أكتوبر 2015.

وكانت قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا سببا مباشرا في استبعاد بنزيمة من المنتخب الفرنسي، مما كلّفه الغياب عن يورو 2016 وكأس العالم 2018.

ويمتلك بنزيمة 81 مباراة دولية مع فرنسا، سجّل خلالها 27 هدفا وصنع 18.